Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190806 - 819 Frankfurt-Hauptbahnhof: Nachtrag zur Meldung Nr. 795 in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Hauptbahnhof

Frankfurt (ots)

(ne) Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Hauptbahnhof Anfang letzter Woche ermittelt die Polizei weiterhin zu den Umständen.

Hierzu konnten Zeugen Fotos und Videos, die in Zusammenhang mit dem Geschehen gefertigt wurden, auf der Internetseite

https://polizei-hinweise.de/hinweise-hauptbahnhof

hochladen. Insgesamt gingen rund 60 Hinweise ein, die die Polizei in ihre Ermittlungen aufgenommen hat. Ab heute wird diese Internetseite abgeschaltet.

Die E-Mailadresse

hinweise-hauptbahnhof@polizei-hinweise.de

und das Hinweistelefon

069/755-51199

bleiben weiterhin aktiv.

Presseanfragen in dieser Sache werden nach wie vor durch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main betreut.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell