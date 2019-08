Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190805 - 817 Frankfurt-Griesheim: Mit Softairwaffe bedroht

Frankfurt (ots)

(ne) Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Waldschulstraße sind gestern Mittag von ihren Nachbarn mit einer Softairwaffe bedroht worden.

Das Paar (beide 30 Jahre alt) saß auf seinem Balkon, als zwei 25 und 36 Jahre alte Männer von der gegenüberliegenden Dachterasse auf sich aufmerksam machten. Sie beschimpften das Pärchen scheinbar völlig grundlos und beleidigten es mit diversen Kraftausdrücken. Anschließend holte einer der Männer eine schwarze Pistole hervor und drohte dem Paar. Der 30-Jährige und seine Freundin riefen daraufhin die Polizei. Den Beamten gelang es die betreffende Wohnung schnell ausfindig zu machen. Im Rahmen der angeordneten Wohnungsdurchsuchung nahmen die Beamten beide Tatverdächtige vorübergehend fest. Die Pistole fanden sie ebenfalls - sie entpuppte sich als Softairwaffe. Darüberhinaus stellten die Beamten noch eine Machete sowie ein sogenanntes Kampfmesser sicher.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell