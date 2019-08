Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190804 - 814 Frankfurt-Bundesautobahn: Betrunkener Autofahrer mit zwei Kindern auf dem Rücksitz

Frankfurt (ots)

(ne)Am Freitagnachmittag zog die Polizei einen betrunkenen Autofahrer auf der BAB5 Richtung Darmstadt in Höhe Cargo City Süd aus dem Verkehr. Der Mann hatte seine zwei kleinen Kinder dabei.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den 35-jährigen Corsafahrer auf der A5, da dieser durch seine Fahrweise andere Autofahrer zum Teil gefährdete. In einem Baustellenbereich kam der Mann sogar nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Klappwarnbaken. Eine Polizeistreife verfolgte das Fahrzeug und konnte den 35-Jährigen schließlich zum Anhalten bringen. Auf Ansprache reagierte der Mann überhaupt nicht und öffnete auch nicht seine Fahrertür. Die Beamten schlugen die Seitenscheibe ein und nahmen den 35-Jährigen vorübergehend fest. Ein Atemalkoholtest ergab zwei Promille. Auf dem Rücksitz hatte der 35-Jährige seinen 2-jährigen Sohn und seine 4 Jahre alte Tochter dabei. Diese wurden anschließend der Mutter übergeben.

Sowohl der 35-Jährige, als auch die beiden Polizeibeamten mussten wegen diverser Schnittwunden ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

