Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190804 - 813 Frankfurt-Gallus: Nachtrag zur Meldung Nr. 812 Vorfall in Bank mit flüchtigen Tätern

Frankfurt (ots)

(ne) Wie hinlänglich bekannt kam es am Freitagnachmittag zu einem großen Polizeieinsatz in Bezug auf eine Bankfiliale in der Düsseldorfer Straße.

Um 15:10 Uhr betraten vier Männer die Bankfiliale und begaben sich in den Raum der Bankschließfächer. Einige Mitarbeiter bemerkten dies und alarmierten umgehend die Polizei. Den Tätern gelang es mehrere Schließfächer zu öffnen und den Inhalt zu stehlen. Anschließend verließen sie die Bank und flüchteten mit einem Fahrzeug in Richtung Bahnhofsvorplatz. Mehrere Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf. Im Zuge dessen gab ein Polizeibeamter einen Schuss auf das Fahrzeug ab.

Die Täter bahnten sich ihren Weg durch den dichten Feierabendverkehr. Hierbei fuhren sie ohne Rücksicht durch den haltenden Fahrzeugverkehr hindurch und stießen dabei mehrere Autos zur Seite. Zwei Verkehrsteilnehmer erlitten dabei leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten.

Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes hielten die vier Täter ihren nicht mehr fahrbereiten BMW an und flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Mehrere Einsatzkräfte rannten den Männern hinterher. Schließlich konnten drei von ihnen festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 26- und zwei 27-Jährige aus Berlin. Alle drei Tatverdächtige wurden am gestrigen Tage dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Nach dem vierten Täter wird weiterhin gefahndet.

Die Polizei konnte die zurückgelassene Tasche der Täter auffinden, in dem sich das Stehlgut (z. B. Münzen) befand.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des schweren Diebstahls bzw. wegen Bandendiebstahls.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell