Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190802 - 811 Frankfurt: Frankfurt City Triathlon - Verkehrshinweise der Frankfurter Polizei

Frankfurt (ots)

(em) Am Sonntag, den 04. August 2019 findet der 10. Frankfurt City Triathlon statt. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Teilnehmer/innen sowie Zuschauer/innen erwartet.

Der Triathlon beginnt am Langener Waldsee mit dem Schwimmen und führt anschließend von dort aus mit dem Fahrrad über die B44 sowie das Mainufer in die Frankfurter Innenstadt. Laufend geht es schließlich in Richtung Hauptwache, wo die Sportler/innen das Ziel erwartet.

Aufgrund der Veranstaltung wird es sowohl in, als auch um Frankfurt herum zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen.

Folgende Bereiche werden von Straßensperrungen betroffen sein:

- A3 in Fahrtrichtung Köln, AS Frankfurt-Süd (Zufahrt zum Flughafen Frankfurt am Main wird möglich sein)

- A3 in Fahrtrichtung Würzburg, AS Frankfurt-Süd

- B43 in Richtung Frankfurt

- B44 zwischen Langeneer Waldsee und Frankfurt am Main (Mainkai)

- Schwanheimer Ufer, Schwanheimer Brücke, Mainzer Landstraße, Camberger Brücke, Gutleutstraße, Untermainkai sowie Schaumainkai

- Friedensbrücke (in Fahrtrichtung Süden befahrbar)

- Vollsperrung der Untermainbrücke

- Innenstadtbereich

Die Straßensperren werden voraussichtlich spätestens gegen 16.00 Uhr wieder aufgehoben.

Die Frankfurter Polizei empfiehlt, wenn möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen sowie genannten Bereiche zu umfahren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Veranstalters sowie den Social Media-Kanälen der Frankfurter Polizei.

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen des Frankfurt City Triathlon ein gutes Gelingen!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell