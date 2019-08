Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190802 - 809 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Unbekannte brechen in Kiosk ein

Frankfurt (ots)

(hol) Noch vor der eigentlichen Eröffnung lernte ein zukünftiger Kioskbetreiber die dunkle Seite des Geschäfts kennen. Unbekannte stiegen in seinen Kiosk in der Taunusstraße ein und erbeuteten mehrere Stangen Zigaretten.

Ein Kioskbetreiber im Bahnhofsviertel staunte nicht schlecht, als er gestern Mittag (01.08.19) gegen 11:30 Uhr zu seinem Kiosk kam. Dieser war nämlich noch gar nicht offiziell eröffnet, aber schon das erste Mal ausgeräumt worden. Unbekannte hatten in der Nacht das Fenster aufgehebelt und waren eingestiegen. Sie fanden dort bereits ein gut gefülltes Lager vor und erbeuteten Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755-52199 entgegen.

