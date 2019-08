Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190801 - 807 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme von zwei Taschendieben

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag gelang die Festnahme von zwei Taschendieben auf frischer Tat in der Hasengasse. Zum Verhängnis wurde den Ganoven das Auto, mit dem sie fuhren.

Eine Zivilstreife bewies gestern Nachmittag ein gutes Näschen, als sie im Bahnhofsviertel auf ein verdächtiges Auto aufmerksam wurde. Bei der Überprüfung des Autokennzeichens stellte sich heraus, dass das Auto mit einem gesuchten Einbrecher in Verbindung steht. Die Beamten konnten jedoch schnell ausschließen, dass dieser sich mit im Auto befand. Trotzdem entschlossen sie sich dazu, die beiden Insassen weiter zu beobachten. Diese Entscheidung stellte sich kurz darauf als goldrichtig heraus. Die beiden 36 und 34 Jahre alten Männer betraten ein Café und entwendeten Bargeld aus der Tasche einer 71-Jährigen. Kurz nach dem Verlassen des Cafés klickten dann die Handschellen. Neben dem gestohlenen Bargeld fand die Polizei noch einen gefälschten Führerschein. Nun kommt auf den Fahrer zusätzlich noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zu.

Das Duo wird mangels festen Wohnsitzes in Deutschland heute dem Haftrichter vorgeführt.

