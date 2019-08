Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190801 - 806 Frankfurt-Sachsenhausen: Versuchter Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 31. Juli zum 01. August 2019 einen Volvo XC90 zu entwenden.

Das Fahrzeug stand geparkt in der Mörfelder Landstraße, in Höhe der Hausnummer 265. Offensichtlich hatten der oder die Täter versucht, mit einem falschen Schlüssel den Motor zu starten, was aber nicht gelang. Wie den Medien bereits bekannt, hatten unbekannte Täter bereits am 22. Juli an der gleichen Örtlichkeit zugeschlagen. Damals entwendeten sie einen 500er Mercedes (siehe unsere Meldung 190723-772).

Die Polizei bittet Zeugen, die zu diesem Vorgang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069/755-52199 zu melden.

