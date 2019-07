Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibenhardt (D)- Bekifft erwischt

Scheibenhardt (D) (ots)

Bei einer gemeinsamen Einreisekontrolle von Zoll und Bundesgrenzschutz beim Grenzübergang Bienwald auf der B 9, wurde am Dienstag, dem 09.07.2019, um 22.35 Uhr, ein 38-jähriger Autofahrer kontrolliert, in dessen Fahrzeug 18 Gramm Marihuana aufgefunden werden konnten. Der Autofahrer selbst stand offensicht- lich unter Drogeneinfluss, er gab an einen Joint geraucht zu haben. Er wurde der Polizeiinspektion Wörth überstellt, die weitere Massnahmen, wie die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins und der Fahrzeugschlüssel durchführte.

