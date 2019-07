Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wernersberg - Alkoholisierter Motorroller-Fahrer gestürzt

Wernersberg (ots)

Ein volltrunkener Motorroller-Fahrer befuhr am 08.07.19 gegen 22:00 Uhr die Hauptstraße in Wernersberg und wollte in die Nußfeldstraße abbiegen. Dies gelang ihm aufgrund seiner hohen Alkoholisierung - es wurde ein Atemalkoholwert von 1,82 Promille gemessen- nur bedingt. Er stürzte und zog sich mehrere, nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach ärztlicher Erstversorgung musste der 68-jährige Mann ins Krankenhaus verbracht werden. Auch wurde ihm die Entnahme einer Blutprobe eröffnet. Hiermit war der Rollerfahrer nicht einverstanden, beleidigte die Polizeibeamten mit üblen Wortsalven und leistete Widerstand gegen die Verbringung zur Blutentnahme. Gegen den renitenten Unfallverursacher werden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstandes eröffnet.

