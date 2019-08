Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190801 - 808 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Angebot abgelehnt

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 56-jähriger Autofahrer hatte gestern Abend sein Handy durch einen wirklich dreisten Diebstahl eingebüßt. Der Dieb bot ihm sein Handy kurz danach zum Kauf an - doch der lehnte ab.

Der 56-Jährige fuhr durch die Elbestraße. Er blieb stehen und telefonierte nun mit seinem Handy, bei geöffneter Seitenscheibe. Jetzt kam der Dieb und nahm ihm das Telefon blitzartig weg. Der Täter rannte zunächst mit seiner Beute davon, kam aber nach kurzer Zeit wieder zum Auto zurück und bot dem 56-Jährigen an, das Telefon gegen eine Zahlung von 20 Euro wieder auszuhändigen. Das Opfer lehnte dieses Angebot ab. Also behielt der Dieb das Smartphone und entfernte sich in unbekannte Richtung.

