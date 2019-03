Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Seniorenheim

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in ein Seniorenheim in der Alex-Müller-Straße eingestiegen. In einem Büro machten sich die Diebe an einem Schrank zu schaffen und scheiterten. Der Schrank hielt ihren Aufbruchsversuchen stand. Die Täter entkamen unerkannt.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen im Bereich des Seniorenheims wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

