Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190802 - 810 Frankfurt-Riederwald: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 2. August 2019, gegen 10.00 Uhr, befuhren ein Citroen C3 sowie ein Lkw Mercedes Actros in der genannten Reihenfolge den Ratsweg in Richtung der Autobahn. Als der Citroen in die Straße Am Riederbruch abbiegen wollte, touchierte ihn der Lkw. Außerdem überfuhr der Actros noch eine Verkehrsinsel und die darauf befindliche Ampelanlage. In dem Citroen befanden sich drei Erwachsene und ein kleines Mädchen. Die Mutter und das Kind wurden zur Beobachtung in ein Krankenahaus verbracht, alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Verkehrsregelung wurde durch die Stadtpolizei übernommen.

