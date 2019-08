Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190804 - 815 Frankfurt-Eschersheim: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Frankfurt (ots)

(ne)Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Alfa Romeo und einem Rettungswagen sind am Freitag gegen 17:45 Uhr an der Einmündung Am Weißen Stein/Eschersheimer Landstraße drei Personen schwer und eine leichtverletzt worden.

Der 55-jährige Fahrer des Alfas und sein 22-jähiger Beifahrer waren auf der Straße Am Weißen Stein in Richtung Maybachstraße unterwegs. Aus der Eschersheimer Landstraße bog zum diesem Zeitpunkt ein mit Sondersignalen fahrender Rettungswagen in Richtung Am Weißen Stein ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Insassen des Alfas sowie der 19 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens wurden schwer, seine 24-jährige Beifahrerin leichtverletzt. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.

