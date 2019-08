POL-PPKO: Geldbeutel und Handy auf der Tanzfläche gestohlen...

Polizeipräsidium Koblenz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine 20-jährige junge Frau Opfer eines dreisten Diebstahls. Als sie sich gegen 01:50 Uhr auf der Tanzfläche in einem Koblenzer Club aufhielt, trug sie ihre Handtasche am Körper. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihre Geldbörse und ihr Handy fehlten. Währen des Tanzens muss ein Taschendieb die Gelegenheit genutzt haben, um Geldbörse und Handy aus der Handtasche zu stehlen.

