Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Grundschule

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag, 25.08.2019, 10.00 Uhr, wurde in die Willi-Graf-Grundschule in der Handwerkerstraße im Stadtteil Neuendorf eingebrochen. Der oder die Täter suchten zielgerichtet das Lehrerzimmer auf und brachen dort mehrere Lehrerspinde auf. Soweit bislang bekannt, wurde aus diesen jedoch nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

