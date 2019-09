Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Reute: Sachbeschädigung an Hausfassade - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend 21:00 Uhr bis Samstagmorgen 08:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Personen in der Schwarzwaldstraße in Reute, die Fassade eines Wohnhauses beschädigt. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, wurden durch den oder die Täter mehrere Fleischtomaten gegen das Anwesen geworfen. An der Hausfassade entstanden nun etliche rote Flecken und es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

