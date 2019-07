Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Flächenbrand im Steinbachtal

Breckerfeld (ots)

Datum: 26.07.2019/ Uhrzeit: 11:14 Uhr/ Dauer: ca. 46 Minuten/ Einsatzstelle: Steinachstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Kriminalpolizei/ Bericht (cs): Zu einem gemeldeten Flächenbrand im Steinbachtal, ca. 100m unterhalb der ehemaligen Skisprungschanze wurde heute der Löschzug Breckerfeld alarmiert. Passanten hatten bereits erste Löschmaßnahmen mittels Wassereimer vorgenommen. Durch die Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die umliegende Fläche großzügig gewässert. Nach einer abschließenden Messung mit der Wärmebildkamera war der Einsatz beendet. An dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an die Passanten für die erste Maßnahmen, welche eine Brandausbreitung in dem Steilhang verhindert haben!!! Gerade bei der aktuell hohen Waldbrandgefahr!

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressesprecherin

Claudia Schilling

Telefon: 0170 8542075

E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell