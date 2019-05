Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Heilbronn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten kam es am Sonntagabend, gegen 20.00 Uhr, in der Stuttgarter Straße in Heilbronn. Ein 23-jähriger Mercedes-Lenker bog mit seinem Fahrzeug von der Max-Planck-Straße nach links in die Stuttgarter Straße ab. Aufgrund seiner zu hohen Fahrgeschwindigkeit geriet er ins Schleudern und prallte gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand. Anschließend kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 32-Jährigen, der zum Unfallzeitpunkt verkehrsbedingt anhalten musste. Die beiden Fahrer sowie eine 23-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 32-Jährigen wurden zum Glück nur leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10 000 Euro

