Breckerfeld (ots)

Datum: 25.07.2019/ Uhrzeit: 11:11 Uhr/ Dauer: ca. 50 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering 5/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppen Delle und Zurstraße/Rettungsdienst/Polizei/ Bericht (ab): Am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz ins Altenzentrum St. Jakobus alarmiert. Ausgelöst hatten zwei Hitzemelder im Küchenbereich der Einrichtung. Ursache für die Auslösung waren die hohen Umgebungstemperaturen, die durch die Speisenzubereitung noch weiter anstiegen. Somit konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Mit dem Leitungspersonal des Altenzentrums wurden organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Alarmierungen abgestimmt. Nachdem die Brandmeldeanlage wieder scharf geschaltet wurde erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an den Heimleitung des Altenzentrums. Im Einsatz waren 27 ehrenamtliche Einsatzkräfte. Bereits um 7:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mülleimerbrand am Busbahnhof in Breckerfeld alarmiert. Der Löschzug rückte mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften aus und löschte den Brand mit einer Kübelspritze. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle.

