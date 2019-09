Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Erst Beleidigungen - dann Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag um 13:25 erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Meldung, dass es in Emmendingen, Bahnhofstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort ermitteln, dass sich eine 93 Jahre alte Dame über Nichtigkeiten aufregte, welche angeblich durch einen 41 Jahre alten Mann verursacht wurden. Die ältere Dame beschimpfte und beleidigte daraufhin den jungen Mann in einer sehr massiven Art und Weise und brachte durch ein breites Repertoire mehrfach ihre Missachtung zum Ausdruck. Im Anschluss kam es zwischen den beiden Personen schließlich zu einem intensiven Gerangel und die ältere Dame stürzte zu Boden und zog sich leichtere Verletzungen am linken Knie zu.

Als die eingesetzte Streifenbesatzung vor Ort eintraf, saßen beide Personen gemeinsam auf einer Sitzbank und attackierten sich weiterhin verbal. Da die Lage vor Ort nicht beruhigt werden konnte, wurde beiden Personen ein Platzverweis ausgesprochen und sie verließen daraufhin die Örtlichkeit.

Beide Personen werden sich nun in einem Strafverfahren für ihr jeweiliges Fehlverhalten verantworten müssen. 93 Jahre alt und kein bisschen weise...

