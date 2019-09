Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen - Verkehrsunfall - Fahrzeugführerin gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Freitag den 27.09. gegen 15:10 Uhr kam es in der Hochwaldstr. in Kenzingen zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin musste auf Grund eines entgegenkommenden Busses anhalten und etwas zurücksetzen. Hierbei kollidierte sie mit ihrem Pkw, Daimler Benz, Farbe silbern, mit dem dahinter stehenden Pkw, VW Polo, schwarz. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Emmendingen bittet Zeugen des Vorfalls oder die Fahrzeugführerin des Mercedes, sich unter 07641/582-0 zu melden.

cr/ FLZ PP-FR

