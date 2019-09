Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Freiburg (ots)

Am 27.09.2019 befuhr in den frühen Morgenstunden ein 63-jähriger Mann mit seinem Pkw die L128 vom Thurner kommend in Richtung St. Märgen. In einer Linkskurve, Höhe der Schwarzwaldhalle, kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Diese wurde aus der Verankerung gerissen. Danach überschlug sich der Pkw und kam abseits der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen.

Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

