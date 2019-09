Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Auetal OT Rehren (ots)

(jwp) Am Montag, gegen 06:40 Uhr, ereignete sich in Rehren auf der Landesstraße 439 ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Gorleben wollte an der Anschlußstelle von der L439 nach links auf die A2 in Fahrtrichtung Hannover auffahren. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende 53-jährige Unfallbeteiligte aus Bad Münder, die hinter zwei abbiegenden Lkw fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Weiterhin wurde die Frau aus Bad Münder leicht verletzt.

