Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya/Eystrup - Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Nienburg (ots)

(kem) Die Polizei Hoya stellte vor kurzem bei einer 14-jährigen und einem 15-jährigen Jugendlichen drei Fahrräder sicher, die vermutlich am 30.08.2019 zwischen 03.00 Uhr und 04.10 Uhr am Bahnhof in Eystrup und in Hoya gestohlen oder unbefugt in Gebrauch genommen worden sind. Hierbei handelt sich um ein blaues 28er Damenrad, ein Herrensportrad Hopp Skywing 500 sowie ein Mountainbike Kalkhoff Terra Fox. Die Fahrradeigentümer konnten bislang nicht ermittelt werden. Personen, die Hinweise auf die Eigentümer der Fahrräder geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hoya unter 04251/934640 zu melden.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell