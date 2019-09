Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täterfestnahme nach Einbruch in Restaurant

Nienburg (ots)

Nienburg - (sie) Am Montagabend, 09.09.2019, gegen 22:00 Uhr teilt ein aufmerksamer Zeuge mit, dass eine offensichtlich betrunkene Person hinter dem Restaurant "Am Bürgerpark" in Nienburg randalieren soll. Als kurze Zeit später mehrere Streifenwagen vor Ort eintreffen, berichtet der Zeuge den Beamten, dass die Person mitlerweile in das Objekt eingebrochen sei und sich noch im Inneren aufhalte. Kurze Zeit später bemerken die Beamten, dass eine Person aus dem Gebäude flüchtet. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß kann der Täter vorläufig festgenommmen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen, welcher der Polizei bereits bekannt ist. Dieser wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Betreuerin übergeben.

