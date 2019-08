Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 13. August 2019, kam es um 07.22 Uhr auf der B72, Friesoyther Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg war in Richtung Friesoythe unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Dies erkannte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg, der hinter ihm fuhr, zu spät und fuhr auf das Heck auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

