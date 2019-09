Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden, Ortsteil Adelhausen: Fenster eingeschlagen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Adelhausen am Kegelplatz die Fensterscheibe einer Anwohnerin eingeschlagen. Unbekannte hatten die äußere Scheibe eines doppeltverglasten Fensters zerstört. Da der Tatort nicht weit von der Dinkelberghalle entfernt war und zu diesem Zeitpunkt eine Sportveranstaltung mit großem Besucherandrang stattfand, besteht die Möglichkeit, dass es Zeugen der Tat gibt. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

