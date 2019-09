Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Verkehrsunfall fordert zwei leicht verletzte Autofahrerinnen

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall am Freitag, 27.09.2019, beim Industriegebiet Kaitle in WT-Tiengen forderte zwei leicht verletzte Autofahrerinnen. Gegen 13:30 Uhr hatte eine 32 Jahre alte Audi-Fahrer die Vorfahrt eines BMW missachtet, als sie von der B 34 kommend auf die L 161 nach links in Richtung Gurtweil einfahren wollte. Der Audi und der BMW stießen zusammen. Sowohl die Audi-Fahrerin als auch die 30-jährige BMW-Fahrerin verletzten sich leicht. Beide kamen ins Krankenhaus nach Waldshut. Ihre Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei gut 20000 Euro.

