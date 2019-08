POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2019 mit zwei Beiträgen aus dem Hohenlohekreis und einm Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckar-Odenwald-Kreis Walldürn: Zweiradfahrer gestürzt Am Sonntag, gegen 17.15 Uhr war eine Motorradgruppe auf der L 518 zwischen Walldürn und Gerolzahn unterwegs. Innerhalb der Gruppe stürzte ein Harley Fahrer aus noch unbekannter Ursache und kam zu Fall. Er wurde zur Behandlung seiner leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Hohenlohekreis Bretzfeld: Rollerfahrer auf Rollsplitt schwerverletzt Am Sonntag gegen 17.45 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Motorroller auf der K 2379 von Willsbach Richtung Dimbach. Vermutlich wegen der vorausgegangenen Unwetter hatte sich Rollsplitt auf der Fahrbahn angesammelt, weshalb er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dort kollidierte der Roller mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der Zweiradfahrer wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die Beifahrerin im Mercedes wurde schwer verletzt. Der Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Bretzfeld: Motorradfahrer kommt in Gegenverkehr Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Sonntag gegen 18.30 Uhr ein Harley Davidson Fahrer. Er war auf der Landesstraße 1035 von Adolzfurt Richtung Eschenau unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammenstieß. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

