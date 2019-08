POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 10.08.2019, Stand 04.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt-/Landkreis Heilbronn Neckarsulm: Feuerwehreinsatz nach Küchenbrand Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag um 21.58 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Lammgasse. Die 56-jährige allein wohnende Frau einer Wohnung im 1.OG bemerkte das Feuer in der Küche ihrer Wohnung. Sie verständigte sofort ihre Tochter, die wiederum die Feuerwehr verständigte. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die 56-Jährige wurde wegen der eingeatmeten Rauchgase durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Inventarschaden wird mit ca. 3 000 Euro angegeben. Die Feuerwehr war mit 18 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Stadt-/Landkreis Heilbronn und Hohenlohekreis Unwetter: Hohes Notrufaufkommen Nahezu 100 Notrufe gingen am Freitag in der Zeit zwischen 21.00 Uhr bis 22.10 Uhr beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums ein. In dem Bereich ab Gemmingen in östlicher Richtung über Bad Rappenau, Heilbronn, Neckarsulm bis in den Hohenlohekreis nach Öhringen und Neuenstein kam es zunächst zu zahlreichen Meldungen über Windbrüche. Daneben wurden Überflutungen im Bereich der Rötelquerspange und der Hindenburgstraße/Einmündung Hohenlohestraße in Öhringen gemeldet. Sowohl auf der BAB als auch auf Bundes-/Landes- Kreisstraßen und innerhalb von Ortschaften kam es zu Beschädigungen von Fahrzeugen im ruhenden Verkehr und Fahrverkehr durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste. Bau-/Absperrmaterial wurde durch den Sturm umhergeworfen. Unfälle mit Personenschaden wurden nicht bekannt. In Neckarsulm erfasste eine Sturmböe ein Zirkuszelt, wodurch dies in sich zusammen fiel. Einige Tiere (Kamele, Pferde) scheuten und rissen aus. Alle Tiere (ca. 15) konnten nach kurzer Zeit wieder eingefangen werden. Allerdings musste ein Pferd aufgrund einer Verletzung eingeschläfert werden. Der Dachstützpfeiler einer Sporthalle in Obereisesheim wurde durch den Sturm erheblich be-schädigt, wodurch der Einsturz des Hallendachs nach Aussagen eines Statikers nicht ausgeschlossen werden konnte. Das THW übernahm Sicherungsmaßnahmen am Gebäude. Das Areal rund um die Halle wurde abgesperrt. Weitere Überprüfungsmaßnahmen erfolgen in den Folgetagen.

Neckar-Odenwald-Kreis Gemarkung Ravenstein: Krad-Fahrer tödlich verunglückt Tödliche Verletzungen erlitt ein 46-jähriger Krad-Fahrer am Freitag um 18.53 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 3958 zwischen Oberwittstatt und Hüngheim. Der 46-Jährige kam mit seinem Krad Suzuki in Fahrtrichtung Hüngheim im Auslauf einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Verdohlung und erlag noch an der Unfallstelle seinen dabei erlittenen Verletzungen. Der Sachschaden am Kraftrad beträgt ca. 5 000 Euro. Die K 3958 war bis 21.20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Einsatzkräfte DRK: 1 Notarzt und 2 Rettungsfahrzeuge Einsatzkräfte Feuerwehr: 20 Mann und 2 Fahrzeuge

