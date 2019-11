Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Farbschmierereien und Geldbörsendiebstahl

Neuenrade/Werdohl (ots)

Neuenrade Am letzten Wochenende wurde an der Villa am Wall eine Hauswand, Skulpturen, Treppenaufgänge, Beleuchtung etc. durch Farbschmiererei mit rechtsradikalem Hintergrund mit blauer Farbe beschädigt. Ein großes Hakenkreuz in blauer Farbe befand sich auf dem Asphalt der Zufahrt zum dortigen Parkplatz und auf einem Gullideckel im Park. Die Werdohler Polizei und der Staatsschutz haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Werdohl Seniorin im Lidl beklaut Am Montagmittag, gegen 11:45 Uhr - 12 Uhr befand sich eine Seniorin mit ihrem Mann im Lidl Markt am Fritz-Thomee-Platz. Hier wurde ihr augenscheinlich die Geldbörse mit persönlichem Inhalt und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Taschendieben nimmt ebenfalls die Polizei in Werdohl entgegen.

