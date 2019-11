Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand und Blutprobe

Hemer (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:35 Uhr, meldete ein Zeuge die auffällige Fahrweise eines Fahrzeugführers mit einem Siegener Caddy. Der Fahrzeugführer parkte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes am der Märkischen Straße und kam aus dem Markt, als die Polizei ebenfalls am Parkplatz ankam. Als die Polizisten den Fahrzeugführer ansprachen, reagierte dieser bereits sehr aggressiv und wollte den Parkplatz fußläufig verlassen. Als er aufgefordert wurde, sich auszuweisen, beleidigte er die anwesenden Beamten. Als der 35 jährige Hagener nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, versuchte er, die Polizistin zu treten. Mit vereinten Kräften überwältigten die Polizisten den Aggressor und brachten ihn nach seiner Widerstandshandlung und weiteren Beleidigungen zum Polizeigewahrsam nach Iserlohn. Hier wurde ein Alkotest bei dem Widerständler durchgeführt, der einen Wert von über 1,1 % anzeigte. Daraufhin wurde dem Hagner eine Blutprobe entnommen. Ob die Trunkenheitsfahrt der Grund für die aggressive Haltung war, die dazu führte, dass die Polizistin leicht verletzt wurde, wird im Rahmen der anstehenden Ermittlungen wohl geklärt werden.

