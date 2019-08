Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendieb festgenommen

Gronau (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein 35-jähriger Mann aus Rumänien gegen 16.25 Uhr in einer Drogerie an der Neustraße beim Diebstahl von drei Flaschen Parfum erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 35-Jährige ist in Deutschland einschlägig vorbestraft und hat hier keinen festen Wohnsitz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er im Wege des beschleunigten Verfahrens verhaftet.

