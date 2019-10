Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: aktuelle Warnung vor Enkeltrickbetrügern in der Region Hagenow

Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor sogenannten Enkeltrickbetrügern in der Region Hagenow. Im Verlauf des heutigen Donnerstagnachmittages gaben sich unbekannte Anrufer als Angehörige aus und verlangten von den Betroffenen Bargeld. Zu einer Geldübergabe kam es in keinem Fall, da die Angerufenen den Schwindel bemerkten und die Polizei verständigten. In den vergangenen drei Stunden wurden hierbei bereits drei Fälle zur Anzeige gebracht. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Betrüger auch weiterhin mit dieser Masche in der Region unterwegs sind und bittet deshalb zur besonderen Vorsicht und Sensibilisierung von Familienangehörigen. Lena Meier Polizeikommissarin Polizeirevier Hagenow

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell