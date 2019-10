POL-HRO: Polizei ermittelt nach Bränden in Rostock

Polizeipräsidium Rostock

Nach zwei Bränden in der vergangenen Nacht in der Rostocker Südstadt sowie in Reutershagen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. In beiden Fällen gerieten Fahrzeuge in Brand. Dabei griff das Feuer auf angrenzende Gebäude bzw. einen Carport über. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 01:00 Uhr brannten aus noch unbekannter Ursache auf dem Gelände der DRK-Werkstätten im Charles-Darwin-Ring ein Pkw und ein Transporter. Dabei wurde auch die Gebäudefassade der Werkstätten in Mitleidenschaft gezogen, ebenso das Gebäude des Stadtamtes, wo eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Nur wenige Minuten später brannten drei Fahrzeuge aus, die unter einem Carport im K.-Witt-Weg in Reutershagen standen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Im Laufe des Tages werden beide Brandorte durch Ermittler auf Hinweise zur Brandursache untersucht. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

