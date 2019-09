Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger verletzt sich bei Zusammenstoß mit Regiotram schwer

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt ein 30-jähriger Fußgänger aus Spanien, der am heutigen Donnerstagmorgen in der Kasseler Nordstadt mit einer fahrenden Straßenbahn zusammenstieß. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Vellmarer Polizeireviers Nord mitteilen, ereignete sich der Unfall gegen 07:20 Uhr auf der Holländischen Straße, in Höhe der Hegelsbergstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Fußgänger zunächst das Rotlicht der Fußgängerampel und überquerte die beiden stadteinwärts führenden Fahrstreifen der Holländischen Straße. Danach lief er aus noch ungeklärten Gründen gegen die rechte Seite der Tram, die gerade mit geringer Geschwindigkeit an der Haltestelle in Richtung Innenstadt einfuhr. Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte erlitt der 30-jährige Mann mehrere Knochenbrüche. Wegen des Unfalls und der Rettungsarbeiten kam es vorübergehend zu Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führen nun die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord.

