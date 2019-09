Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe schlagen in Bettenhausen und Baunatal zu: Weißer BMW X5 und mintgrüner VW Multivan gestohlen; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen und Baunatal (Landkreis Kassel):

Bisher unbekannte Diebe schlugen in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Kassel und Baunatal doppelt zu. Sie stahlen einen weißen BMW X5 und einen mintgrünen VW Multivan. Die für Fahrzeugdiebstähle zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind auf der Suche nach Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib der Fahrzeuge geben können.

Den Diebstahl in der Borkumer Straße im Kasseler Stadtteil Bettenhausen bemerkte die Besitzerin des BMW am heutigen Vormittag, gegen 8 Uhr, und erstattete sofort Anzeige beim Kriminaldauerdienst der Kasseler Polizei. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen BMW X5, der etwa 5 Jahre alt ist. Der Wert des Wagens mit dem Kennzeichen KS-JJ 969, der über Vollausstattung verfügt, wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Wie die Besitzerin bei der Polizei mitteilte, lässt sich die Tatzeit insofern eingrenzen, dass ihr Fahrzeug gestern, gegen 23 Uhr, noch da war.

In Baunatal stahlen vermutlich die gleichen Autodiebe einen knapp 20 Jahre alten, mintgrünen VW Multivan. Der Wagen mit dem Kennzeichen KS-J 9494 war seit gestern, gegen 20 Uhr, in der Straße "Geschwister-Scholl-Platz" in Baunatal abgestellt. Als der Besitzer am heutigen Morgen, gegen 7 Uhr, den Diebstahl bemerkte und die Polizei alarmierte, fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Der Zeitwert des VW wird auf etwa 12.500 Euro beziffert.

In beiden Fällen überwanden die offenbar professionell agierenden Autodiebe auf bislang nicht bekannte Art die Schlösser an den gestohlenen Fahrzeugen. Die eingeleiteten, europaweiten Fahndungen nach dem BMW und dem Multivan verliefen bislang ohne Erfolg.

Zeugen melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell