Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fall des toten Säuglings "Joris" in Aktenzeichen XY

Stetten am kalten Markt (ots)

In der kommenden XY-Sendung am Mittwoch, 28. August 2019 versucht die Ermittlungsgruppe "Wald", die vom Polizeipräsidium Konstanz nach dem Auffinden eines toten Neugeborenen am 3. September 2018 in einem Waldstück auf der Gemarkung Frohnstetten beim Kriminalkommissariat Sigmaringen eingerichtet worden war, neue Erkenntnisse zu der Mutter des Säuglings zu gewinnen, dessen Todesumstände nach wie vor unklar sind. Die Frau konnte trotz der sehr umfangreichen und intensiven Nachforschungen bislang nicht ermittelt werden. Wie die Obduktion damals ergab, hatte der Säugling nach der Geburt gelebt. Anhand des Gutachtens der toxikologischen Untersuchung ist davon auszugehen, dass die Mutter während der Schwangerschaft Betäubungsmittel und Medikamente konsumiert hat. Die Kriminalpolizei schließt deshalb nicht aus, dass sich die Frau möglicher Weise zu der Zeit in der Drogenszene aufgehalten hat oder noch aufhält.

