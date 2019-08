POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 23.08.2019

Polizeipräsidium Konstanz

Tatverdächtiger zu Raubdelikt vom 02.12.2018 ermittelt

Zwischenzeitlich geklärt werden konnte ein Raubdelikt, welches am 02.12.2018 kurz nach 02 Uhr in Sigmaringen begangen und bei welchem einem 30-jährigen Mann Bargeld sowie sein Mobiltelefon geraubt wurde. Der Geschädigte war damals am Sprunggelenk nicht unerheblich verletzt worden (wir berichteten). Intensive Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen führten zur Identifizierung eines 28-jährigen algerischen Asylbewerbers mit Wohnsitz in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen. Aufgrund der seinerzeit erfolgten Spurensicherung erbrachte ein Abgleich einer an der Opferbekleidung gesicherten DNA-Spur einen Treffer mit dem zwischenzeitlich bei dem 28-Jährigen erhobenen Vergleichsmuster. Der Tatverdächtige wurde vorgestern Nachmittag beim Betreten der LEA durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz angetroffen und vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige, gegen den auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen zuvor bereits ein Haftbefehl erwirkt worden war, wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Ursprungsmeldung vom 21.12.2018:

Sigmaringen

Betrunkener beraubt - Zeugen gesucht

Noch unklar ist ein Vorfall, den ein 30-Jähriger in der Nacht zum 2. Dezember gegen 02.20 Uhr bei der Polizei anzeigte. Nach den Angaben des erheblich alkoholisierten Mannes, der vom Rettungsdienst wegen eines gebrochenen Sprunggelenks ins Krankenhaus gebracht werden musste, hatte er sich an jenem Sonntag nach dem Besuch einer Gaststätte zu Fuß auf dem Nachhauseweg befunden, als er in Höhe eines Drogeriemarkts in der Schwabstraße von zwei unbekannten Männern überfallen worden sei. Mit einem Tritt gegen seinen Fuß hätten diese ihn zu Fall gebracht und anschließend seinen Geldbeutel sowie sein Handy weggenommen. Von einem kurz darauf vorbeikommenden jungen Pärchen habe er dann auf seine Bitte hin ein Handy bekommen, mit dem er die Polizei verständigte. Um den Sachverhalt zu klären, bittet die Kriminalpolizei etwaige Zeugen des Vorfalls, insbesondere das Pärchen, das dem 30-Jährigen das Handy ausgeliehen hatte, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

