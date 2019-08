Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sattelzug überschlägt sich

Neuravensburg / A 96 (ots)

Einen Schwerverletzten und Sachschaden von nahezu 90.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall heute Nachmittag kurz nach 14 Uhr auf der A 96 in Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg. Der 54-jährige Lenker eines Sattelzuges mit österreichischer Zulassung hatte die rechte Fahrspur der Autobahn in Richtung Lindau befahren und war aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo der Lkw die Schutzplanke durchbrach und sich an einer etwa zwei Meter tiefen Böschung überschlug. Der schwerverletzte Fahrer, dessen 40-Tonner auf dem Dach liegen blieb, konnte von Ersthelfern aus dem Führerhaus befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zur Versorgung des Verletzten und zur Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur samt Standstreifen von der Autobahnmeisterei gesperrt werden. Die Bergung des mit Steinmehl-Granulat beladenen Sattelzuges dauert noch an und wird noch etwa eine Stunde in Anspruch nehmen. Solange wird die Sperrung des rechten Fahrstreifens aufrechterhalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Markus Sauter

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell