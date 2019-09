Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Autodiebstählen: Tatverdächtiger mit gestohlenem BMW X 5 in Polen gefasst

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 13:59 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4378681 veröffentlichte Pressemitteilung zu den Autodiebstählen.)

Kassel / Posen (Polen): Einen schnellen Fahndungserfolg dank guter Zusammenarbeit der Polizeibehörden vermelden die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach dem Diebstahl des BMW X 5 in der vergangenen Nacht in Kassel-Bettenhausen. Die sofortige europaweite Ausschreibung des gestohlenen SUV im Wert von etwa 30.000 Euro durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD), bei denen die bestohlene Autobesitzerin am heutigen Morgen Anzeige erstattet hatte, sowie die enge Zusammenarbeit der Ermittler des K 21/22 und der polnischen Polizeibehörden führten zur Festnahme eines Tatverdächtigen noch am Steuer des gestohlenen Wagens bei Posen in Polen. Der polnischen Polizei, die von den Kasseler Kriminalbeamten um Mitfahndung ersucht worden waren, war der weiße X 5 heute Nachmittag, gegen 16 Uhr, ins Netz gegangen und ein Tatverdächtiger am Steuer des Autos festgenommen worden. Der BMW wurde dort sichergestellt. Nähere Informationen liegen zurzeit noch nicht vor. Die Beamten des K 21/22 stehen nun hinsichtlich der weiteren Ermittlungen im engen Austausch mit ihren polnischen Kollegen.

