FW-BN: Feuerwehreinsatz in der Bonner Altstadt - sieben Verletzte nach Hotelbrand

Bonn-Zentrum, Weiherstraße, 28.06.2019, 3.25 Uhr -

Ein Dachstuhlbrand in einem Hotel in der Bonner Altstadt sorgte am frühen Morgen für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Sechs gerettete Personen brachte der Rettungsdienst in Bonner Krankenhäuser. Fünf davon rettete die Feuerwehr zuvor über Leitern vom brennenden Dach. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht.

Aufgrund der vielen Notrufmeldungen rückten am frühen Freitagmorgen (28.06.) um 3.25 Uhr insgesamt rund 85 Einsatzkräfte zum Einsatzort an der Weiherstraße aus. Bereits bei ihrem Eintreffen an dem unter anderem als Hotel genutzten Eckhaus schlugen Flammen und Rauch meterhoch in den Nachthimmel. Besonders brisant war die Situation für fünf Personen, die vor Feuer und Rauch auf das Dach des Hotels geflüchtet waren. In letzter Sekunde gelang den Einsatzkräften deren Rettung mittels Drehleitern und tragbaren Leitern. Mit zum Teil mittelschweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst nach der ersten Versorgung sie und eine weitere Person in Bonner Krankenhäuser. Mit insgesamt vier Löschrohren brachten die Einsatztrupps die Flammen unter Kontrolle und verhinderten dadurch die Ausbreitung auf die Nachbargebäude. Doch trotz des schnellen und wirksamen Löschangriffs zerstörte der Brand das komplette Dachgeschoss. Das Hotel ist daher unbewohnbar. Aktuell dauern die Nachlöscharbeiten an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu.

Die starke Rauchentwicklung des Dachstuhlbrandes führte parallel zur Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage im unmittelbar benachbarten Bonner Stadthaus. Die vorsorgliche Erkundung durch weitere Einsatztrupps der Feuerwehr machte hier aber keinen weiteren Einsatz erforderlich.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwachen der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Bonn-Mitte, Dransdorf, Beuel und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr, die Einsatzleitung, der Rettungs- und Notarztdienst sowie der Pressedienst. Die Wachbesetzung der Feuerwachen übernahmen die Löscheinheiten Buschdorf, Holzlar und Holtorf der Freiwilligen Feuerwehr.

