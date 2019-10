Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Burschen unter Verdacht

In eine Bude sollen ein 12- und ein 13-Jähriger am Sonntag in Geislingen eingebrochen haben.

Gegen 17.30 Uhr rief der Zeuge die Polizei. Er hatte, den Verdacht, dass zwei Jugendliche in einen Imbiss in der Neuwiesenstraße einbrechen. Die Polizei kam. Zwei Jungen waren in der Nähe des Tatortes. Die stehen nun im Verdacht, eingebrochen zu sein. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sie eine Tür mit Gewalt geöffnet haben und ins Innere gegangen sein. Dort suchten sie nach ihrer Beute. Getränke sollen sie mitgenommen haben. Die Geislinger Polizei (07331/93270) prüft nun, ob die 12- und 13-Jährigen die Tat begangen haben.

Geschäfte, Gaststätten, Büros, Praxen und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilichen Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

