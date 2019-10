Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Hausbesitzer aus und entwendeten mehrere Gegenstände

Ulm (ots)

Am Samstag nutzten Einbrecher in der Zeit von 13.15 Uhr bis 23.00 Uhr die Abwesenheit der Hausbesitzer eines Einfamilienhauses "Am Töbele" aus. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten alle Räume. Mit diversen Gegenständen verließen die Einbrecher unbemerkt das Objekt. Der Schaden am Gebäude beträgt mehrere tausend Euro.

