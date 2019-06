Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Kollision nach dem Wenden

Duisburg (ots)

Ein 80 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend (13. Juni, 21:30 Uhr) auf der Wanheimer Straße beim Wenden über die durchgezogene Linie gefahren. Dabei übersah er einen schwarzen BMW X5, in dem ein 19-jähriger Mann und sein sechsjähriger Bruder unterwegs waren. Beide Autos stießen zusammen. Der Senior erlitt einen Schock. Ihn und die beiden anderen Insassen brachten die Rettungskräfte zur Behandlung ins Krankenhaus. Ob der junge Mann, wie einige Zeugen angaben, zu schnell gefahren ist, ermitteln die Beamten des Verkehrskommissariates. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 16.500 Euro. (stb)

