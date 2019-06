Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Pkw gegen Mofa - Ein Verletzter

Duisburg (ots)

Als die Fahrerin (60) eines grauen Hyundai am Donnerstag (13. Juni) um 13 Uhr von der Styrumer Straße nach links in die Dümpter Straße abbiegen wollte, übersah sie im Gegenverkehr einen Zweiradfahrer (58). Der Mofa-Fahrer stürzte und verletzte sich am Arm. Ein Rettungswagen brachte den ansprechbaren Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die verständigten Polizisten nahmen den Unfall auf und leiteten gegen die 60-Jährige ein Verfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ein. (dab)

