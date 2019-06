Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Folgemeldung: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Keine verdächtigen Gegenstände gefunden

Duisburg (ots)

Zeugenhinweise lösten am Donnerstagabend (13. Juni) einen Großeinsatz der Polizei aus. Demzufolge sollte ein Mann (40) in seiner Wohnung auf der Gartenstraße Betäubungsmittel und Gegenstände aufbewahrt haben, die zum Bau einer Bombe geeignet sein könnten. Beamte der zuständigen Wache und der Bereitschaftspolizei riegelten das Mehrfamilienhaus in Neumühl weiträumig ab. Als der 40-Jährige die Wohnung gegen 21:20 Uhr verließ, nahm ein Spezialeinsatzkommando den Verdächtigen unverletzt fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten Ermittler gegen 21:40 Uhr seine Wohnung. Der Verdacht bestätigte sich nicht: Außer kleineren Mengen an Drogen fanden die Polizisten keine verdächtigen Gegenstände. Nach seiner Vernehmung ist der tatverdächtige Syrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen wieder auf freiem Fuß. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (dab)

