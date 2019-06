Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Beim Geldwechseln ausgeraubt

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmittag (12. Juni, 12:00 Uhr) einem 59-Jährigen auf dem Parkplatz am Einkaufscenter Sternbuschweg/Koloniestraße angesprochen und ihn gebeten, Geld für den Einkaufswagen zu wechseln. Der Duisburger war hilfsbereit, holte seinen Geldbeutel heraus und schaute nach. Dabei griff der Täter ins hintere Fach, zog die Scheine heraus, stieß den Duisburger weg und rannte in Richtung Krautstraße. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 45 Jahre alt und hat eine kräftige Statur sowie dunkle, kurze Haare. Zur Tatzeit trug er ein rot-weiß-blau-kariertes kurzärmeliges Hemd, eine eckige Sonnenbrille und Jeans. Wer Angaben zu dem Täter machen kann, meldet sich bitte telefonisch beim KK 13 unter 0203 280-0. (stb)

