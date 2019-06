Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Illegal Reifen entsorgt

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Die Polizei bittet die Duisburger um Unterstützung: Unbekannte haben in den vergangenen Wochen an der Bruchstraße (L 237, Autobahnauffahrt Rheinhausen in Richtung Homberg) illegal Reifen entsorgt. Bis zu 800 Reifen sollen die Täter am Zubringer zur A40 in der Zeit vom 1. Mai bis zum 11. Juni dort abgelegt haben. Durch die Entsorgung und die Arbeitskosten ist bislang ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstanden. Das Zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei (ZKK), das auch für Umweltdelikte zuständig ist, sucht nun Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Autos beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch beim ZKK unter 0203 280-0. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell